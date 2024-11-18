Сім населених пунктів Харківщини опинилися під авіаударами РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківщині, а також про обстріли області поінформував у ранковому зведенні 18 листопада Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати наші позиції чотири рази в районі Стариці та Вовчанська, втопили у ГШ.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника недалеко від Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки”, – написали в Генштабі.
Крім того, ворог скинув авіабомби на Козачу Лопань, Циркуни, Вовчанськ, Лозову, Грушківку, Степову Новоселівку та Куп’янськ.
Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ:
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 08:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, а також про обстріли області поінформував у ранковому зведенні 18 листопада Генштаб ЗСУ.".