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Сім населених пунктів Харківщини опинилися під авіаударами РФ – Генштаб

Україна 08:23   18.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім населених пунктів Харківщини опинилися під авіаударами РФ – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківщині, а також про обстріли області поінформував у ранковому зведенні 18 листопада Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати наші позиції чотири рази в районі Стариці та Вовчанська, втопили у ГШ.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника недалеко від Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки”, – написали в Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Козачу Лопань, Циркуни, Вовчанськ, Лозову, Грушківку, Степову Новоселівку та Куп’янськ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, а також про обстріли області поінформував у ранковому зведенні 18 листопада Генштаб ЗСУ.".