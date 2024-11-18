Сім населених пунктів Харківщини опинилися під авіаударами РФ – Генштаб

Про бої на Харківщині, а також про обстріли області поінформував у ранковому зведенні 18 листопада Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати наші позиції чотири рази в районі Стариці та Вовчанська, втопили у ГШ.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника недалеко від Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки”, – написали в Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Козачу Лопань, Циркуни, Вовчанськ, Лозову, Грушківку, Степову Новоселівку та Куп’янськ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ: