ДСНС: через обстріли РФ в Куп’янську горіло КП і багатоповерхівка, є поранені
Усього за добу рятувальники гасили вісім пожеж, три з них виникли через ворожі обстріли, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Зокрема, у Куп’янську через “прильоти” було дві пожежі. Один виник на території комунального підприємства – горіло сім машин спецтехніки, постраждала жінка.
“Друга пожежа виникла в житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу горіли квартири на п’ятому та четвертому поверхах на загальній площі 120 м. кв. Постраждала одна жінка. Від ДСНС було залучено 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки“, – додали у ДСНС.
Читайте також: Наслідки удару БпЛА по Рогані під Харковом показала прокуратура
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, прилеты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДСНС: через обстріли РФ в Куп’янську горіло КП і багатоповерхівка, є поранені»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 07:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники гасили вісім пожеж, три з них виникли через ворожі обстріли, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".