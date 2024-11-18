ДСНС: через обстріли РФ в Куп’янську горіло КП і багатоповерхівка, є поранені

Усього за добу рятувальники гасили вісім пожеж, три з них виникли через ворожі обстріли, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Зокрема, у Куп’янську через “прильоти” було дві пожежі. Один виник на території комунального підприємства – горіло сім машин спецтехніки, постраждала жінка.

“Друга пожежа виникла в житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу горіли квартири на п’ятому та четвертому поверхах на загальній площі 120 м. кв. Постраждала одна жінка. Від ДСНС було залучено 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки“, – додали у ДСНС.