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ДСНС: через обстріли РФ в Куп’янську горіло КП і багатоповерхівка, є поранені

Події 07:38   18.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: через обстріли РФ в Куп’янську горіло КП і багатоповерхівка, є поранені

Усього за добу рятувальники гасили вісім пожеж, три з них виникли через ворожі обстріли, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Зокрема, у Куп’янську через “прильоти” було дві пожежі. Один виник на території комунального підприємства – горіло сім машин спецтехніки, постраждала жінка.

Друга пожежа виникла в житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу горіли квартири на п’ятому та четвертому поверхах на загальній площі 120 м. кв. Постраждала одна жінка. Від ДСНС було залучено 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки“, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 07:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники гасили вісім пожеж, три з них виникли через ворожі обстріли, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".