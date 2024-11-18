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ГСЧС: из-за обстрелов РФ в Купянске горело КП и многоэтажка, есть пострадавшие

Происшествия 07:38   18.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: из-за обстрелов РФ в Купянске горело КП и многоэтажка, есть пострадавшие

Всего за сутки спасатели тушили восемь пожаров, три из них возникли из-за вражеских обстрелов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

В частности, в Купянске из-за «прилетов» было два пожара. Один возник на территории коммунального предприятия – горело семь машин спецтехники, пострадала женщина.

«Второй пожар возник в жилом многоквартирном доме. В результате обстрела горели квартиры на пятом и четвертом этажах на общей площади 120 м. кв. Пострадала одна женщина. От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 07:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели тушили восемь пожаров, три из них возникли из-за вражеских обстрелов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".