ГСЧС: из-за обстрелов РФ в Купянске горело КП и многоэтажка, есть пострадавшие
Всего за сутки спасатели тушили восемь пожаров, три из них возникли из-за вражеских обстрелов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
В частности, в Купянске из-за «прилетов» было два пожара. Один возник на территории коммунального предприятия – горело семь машин спецтехники, пострадала женщина.
«Второй пожар возник в жилом многоквартирном доме. В результате обстрела горели квартиры на пятом и четвертом этажах на общей площади 120 м. кв. Пострадала одна женщина. От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 07:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели тушили восемь пожаров, три из них возникли из-за вражеских обстрелов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".