Утром враг из авиации обстрелял Казачью Лопань: фото ударов по области

Около 05:00 враг сбросил на Казачью Лопань авиабомбы, написали в Харьковской областной прокуратуре.

Вследствие утреннего удара поврежден жилой дом и авто, обошлось без пострадавших, уточнили правоохранители.

Также накануне вечером оккупанты били по Купянскому району. Там ранены две женщины.

«17 ноября около 20:50 войска РФ нанесли авиаудар по г. Купянск. Получила ранение 50-летняя женщина. В 21:15 оккупанты снова обстреляли город. Жительница 65 лет получила ранения. В результате вражеских атак повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, техника коммунального предприятия и т.д.», – написали в прокуратуре.

Правоохранители уже начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.