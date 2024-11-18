Утром враг из авиации обстрелял Казачью Лопань: фото ударов по области
Около 05:00 враг сбросил на Казачью Лопань авиабомбы, написали в Харьковской областной прокуратуре.
Вследствие утреннего удара поврежден жилой дом и авто, обошлось без пострадавших, уточнили правоохранители.
Также накануне вечером оккупанты били по Купянскому району. Там ранены две женщины.
«17 ноября около 20:50 войска РФ нанесли авиаудар по г. Купянск. Получила ранение 50-летняя женщина. В 21:15 оккупанты снова обстреляли город. Жительница 65 лет получила ранения. В результате вражеских атак повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, техника коммунального предприятия и т.д.», – написали в прокуратуре.
Правоохранители уже начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 05:00 враг сбросил на Казачью Лопань авиабомбы, написали в Харьковской областной прокуратуре.".