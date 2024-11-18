«Показательные удары»: РФ атаковала Одессу, известно о восьми погибших (видео)

18 ноября около 12:00 армия РФ совершила ракетную атаку на Одессу. В результате удара погибли восемь человек, среди них — медики, полицейские и гражданские.

«Ранены 39 человек, в том числе четыре ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии», – сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Удар россиян прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты ударили баллистикой по жилому району города – «прилетело» на парковку.

«Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы «воздержании» от ударов. Россия показывает, что ее действительно интересует: только война. И этот сигнал следует услышать во всех частях света, от залов, где встречаются члены «Группы двадцати», до всех столиц мира», – написал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский

В воздушных силах ВСУ уточнили, что враг атаковал Одессу баллистической ракетой «Искандер-М».

«К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Кроме того, в 11:45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит враждебный БпЛА «Орлан-10», предположительно, направленный для осуществления воздушной разведки», — отметили в ВС ВСУ.