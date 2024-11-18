«Показательные удары»: РФ атаковала Одессу, известно о восьми погибших (видео)
18 ноября около 12:00 армия РФ совершила ракетную атаку на Одессу. В результате удара погибли восемь человек, среди них — медики, полицейские и гражданские.
«Ранены 39 человек, в том числе четыре ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии», – сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Удар россиян прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты ударили баллистикой по жилому району города – «прилетело» на парковку.
«Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы «воздержании» от ударов. Россия показывает, что ее действительно интересует: только война. И этот сигнал следует услышать во всех частях света, от залов, где встречаются члены «Группы двадцати», до всех столиц мира», – написал Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский
В воздушных силах ВСУ уточнили, что враг атаковал Одессу баллистической ракетой «Искандер-М».
«К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Кроме того, в 11:45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит враждебный БпЛА «Орлан-10», предположительно, направленный для осуществления воздушной разведки», — отметили в ВС ВСУ.
Читайте также: Утром враг из авиации обстрелял Казачью Лопань: фото ударов по области
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Зеленский, Одесса, погибли, ракета, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Показательные удары»: РФ атаковала Одессу, известно о восьми погибших (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 ноября около 12:00 армия РФ совершила ракетную атаку на Одессу. В результате удара погибли восемь человек, среди них — медики, полицейские и гражданские.".