Зеленский заехал в Купянск Харьковской области поздравить сержантов 📹

Сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил фронтовой город Купянск.

Об этом он сообщил в личном телеграмм-канале.

«Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии – это люди, которые служат, служат преданно, стойко. Сегодня имел честь отметить государственными наградами лучших воинов – проявивших себя в боях. Заслушал доклады наших командиров. Также – доклады относительно ситуации безопасности, социальной ситуации на Донетчине и Харьковщине», — заявил Зеленский.

📹 Владимир Зеленский / Телеграм