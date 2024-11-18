Зеленский заехал в Купянск Харьковской области поздравить сержантов 📹
Сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил фронтовой город Купянск.
Об этом он сообщил в личном телеграмм-канале.
«Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии – это люди, которые служат, служат преданно, стойко. Сегодня имел честь отметить государственными наградами лучших воинов – проявивших себя в боях. Заслушал доклады наших командиров. Также – доклады относительно ситуации безопасности, социальной ситуации на Донетчине и Харьковщине», — заявил Зеленский.
📹 Владимир Зеленский / Телеграм
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил фронтовой город Купянск.".