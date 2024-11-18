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Зеленский заехал в Купянск Харьковской области поздравить сержантов 📹

Общество 18:24   18.11.2024
Оксана Якушко
Зеленский заехал в Купянск Харьковской области поздравить сержантов 📹 Скриншот

Сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил фронтовой город Купянск.

Об этом он сообщил в личном телеграмм-канале.

«Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии – это люди, которые служат, служат преданно, стойко. Сегодня имел честь отметить государственными наградами лучших воинов – проявивших себя в боях. Заслушал доклады наших командиров. Также – доклады относительно ситуации безопасности, социальной ситуации на Донетчине и Харьковщине», — заявил Зеленский.

📹 Владимир Зеленский / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 18:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил фронтовой город Купянск.".