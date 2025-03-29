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“Намагається тиснути цілодобово”: про бої на Куп’янщині розповів боєць НГУ

Україна 11:47   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Намагається тиснути цілодобово”: про бої на Куп’янщині розповів боєць НГУ Скріншот

В етері “Суспільне. Студія” начальник служби інформації та комунікації 15-ої бригади НГУ «КАРА-ДАГ» Віталій Міловідов розповів про бойові зіткнення, які були на Куп’янському напрямку протягом тижня, а також про тактику ворога.

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту залишається контрольованою ЗСУ. Однак росіяни атакують практично постійно, застосовуючи тактику просування дрібних штурмових груп.

“Підтягується артилерійське озброєння, мінометне озброєння, підтягуються ближче до лінії фронти розрахунки різних БпЛА ворога, тому ворог завжди насичує лінію фронту. Навіть, якщо він не здійснює намірів або спроб великих штурмів, то він завжди піддає щільному вогню наші позиції. І під прикриттям артилерійського вогню, дронів, він намагається завжди тиснути майже цілодобово”, – констатував боєць.

Випускаючи саме невеликі групи ДРГ, ЗС РФ можуть легко просуватися на Куп’янщині, долаючи складний ландшафт цієї частини Харківської області, продовжив воїн.

“Ворог дуже часто вдається до застосування малих ДРГ, які намагаються за рахунок використання складної географії, якихось географічних перешкод, приховано і непомітно пересуватися в наші тилові позиції з наміром нанести якнайбільше шкоди. Ці групи виявляються і знищуються”, – пояснив Міловідов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 11:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері “Суспільне. Студія” начальник служби інформації та комунікації 15-ої бригади НГУ «КАРА-ДАГ» Віталій Міловідов розповів про бої, які були на Куп’янському напрямку.".