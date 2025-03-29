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Вночі окупанти обстрілювали область: куди прилетіло, наслідки ударів

Події 09:10   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі окупанти обстрілювали область: куди прилетіло, наслідки ударів Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Про те, що вночі росіяни били по Чугуївському району, повідомив у ранковому зведенні 29 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, обстріл Чугуївщини розпочався ще напередодні о 21:47. Тоді “Шахед” впав у селі Мосьпанове. В результаті пошкоджений приватний будинок, спалахнула трава, а 69-річний чоловік та 89-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Ближче до опівночі дісталося і селу Кочеток. Там зафіксували удар БпЛА “Герань-2” на території підприємства.

“00:45 – Чугуївський р-н, Зміївська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 100м², пошкоджено складську будівлю, скління вікон будівлі охорони, трактори, екскаватор, вантажні авто. 02:12 – Чугуївський район, Зміївська ТГ, с. Федорівка. Внаслідок обстрілу БпЛА типу  «Шахед» горіло гілля та уламки БпЛА на площі 10м² пошкоджено покрівлю та скління вікон господарчої споруди, вікна житлового будинку”, – пише Синєгубов.

До того ж ворог бив по Куп’янському району. Через обстріл Кіндрашівської громади знеструмлені вісім населених пунктів – це понад сім тисяч абонентів. А в результаті “прильоту” по Куп’янську поранення отримав 39-річний чоловік.

11:36 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Лютівка. Стався скид із дрону на вантажний автомобіль, який працював у полі. Попередньо, постраждав один чоловік. 11:36  – Богодухівський р-н, Богодухівська ТГ, с. Вінницькі Івани. Внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено скління двох приватних будинків”, – передає Синєгубов.

Близько полудня прилетіло і по Боровій – внаслідок обстрілу частина села знеструмлена.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 09:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що вночі росіяни били по Чугуївському району, повідомив у ранковому зведенні 29 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".