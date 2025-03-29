Вночі окупанти обстрілювали область: куди прилетіло, наслідки ударів
Про те, що вночі росіяни били по Чугуївському району, повідомив у ранковому зведенні 29 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, обстріл Чугуївщини розпочався ще напередодні о 21:47. Тоді “Шахед” впав у селі Мосьпанове. В результаті пошкоджений приватний будинок, спалахнула трава, а 69-річний чоловік та 89-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.
Ближче до опівночі дісталося і селу Кочеток. Там зафіксували удар БпЛА “Герань-2” на території підприємства.
“00:45 – Чугуївський р-н, Зміївська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 100м², пошкоджено складську будівлю, скління вікон будівлі охорони, трактори, екскаватор, вантажні авто. 02:12 – Чугуївський район, Зміївська ТГ, с. Федорівка. Внаслідок обстрілу БпЛА типу «Шахед» горіло гілля та уламки БпЛА на площі 10м² пошкоджено покрівлю та скління вікон господарчої споруди, вікна житлового будинку”, – пише Синєгубов.
До того ж ворог бив по Куп’янському району. Через обстріл Кіндрашівської громади знеструмлені вісім населених пунктів – це понад сім тисяч абонентів. А в результаті “прильоту” по Куп’янську поранення отримав 39-річний чоловік.
“11:36 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Лютівка. Стався скид із дрону на вантажний автомобіль, який працював у полі. Попередньо, постраждав один чоловік. 11:36 – Богодухівський р-н, Богодухівська ТГ, с. Вінницькі Івани. Внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено скління двох приватних будинків”, – передає Синєгубов.
Близько полудня прилетіло і по Боровій – внаслідок обстрілу частина села знеструмлена.
Читайте також: За добу було 183 бої, де наступали росіяни на Харківщині – дані Генштабу
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі окупанти обстрілювали область: куди прилетіло, наслідки ударів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 09:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що вночі росіяни били по Чугуївському району, повідомив у ранковому зведенні 29 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".