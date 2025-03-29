За добу було 183 бої, де наступали росіяни на Харківщині – дані Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав на Харківському та Куп’янському напрямках.
На півночі області зафіксували чотири бої у районі Вовчанська. А на Куп’янщині ворог намагався прорватися тричі.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Богуславки”, – пишуть у ГШ.
По всій лінії фронту сталося 183 бої. ЗС РФ вдарили по позиціях українських захисників майже 5900 разів, скинувши 179 авіабомб і випустивши 2853 дронів-камікадзе.
Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян:
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 08:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав на Харківському та Куп’янському напрямках.".