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За добу було 183 бої, де наступали росіяни на Харківщині – дані Генштабу

Україна 08:21   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу було 183 бої, де наступали росіяни на Харківщині – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав на Харківському та Куп’янському напрямках.

На півночі області зафіксували чотири бої у районі Вовчанська. А на Куп’янщині ворог намагався прорватися тричі.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Богуславки”, – пишуть у ГШ.

По всій лінії фронту сталося 183 бої. ЗС РФ вдарили по позиціях українських захисників майже 5900 разів, скинувши 179 авіабомб і випустивши 2853 дронів-камікадзе.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 08:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав на Харківському та Куп’янському напрямках.".