За сутки было 183 боя, где наступали россияне на Харьковщине – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, в течение суток враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.
На севере области зафиксировали четыре боя в районе Волчанска. А на Купянщине враг пытался прорваться три раза.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Богуславки», – пишут в ГШ.
По всей линии фронта произошло 183 боя. ВС РФ ударили по позициям украинских защитников почти 5900 раз, сбросив 179 авиабомб и выпустив 2853 дронов-камикадзе.
Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян:
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 08:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение суток враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.".