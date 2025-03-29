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За сутки было 183 боя, где наступали россияне на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:21   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки было 183 боя, где наступали россияне на Харьковщине – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.

На севере области зафиксировали четыре боя в районе Волчанска. А на Купянщине враг пытался прорваться три раза.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Богуславки», – пишут в ГШ.

По всей линии фронта произошло 183 боя. ВС РФ ударили по позициям украинских защитников почти 5900 раз, сбросив 179 авиабомб и выпустив 2853 дронов-камикадзе.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение суток враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.".