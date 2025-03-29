ГСЧС: 11 пожаров возникло на Харьковщине из-за обстрелов врага – что горело
Всего за сутки у спасателей было 108 оперативных выездов, 92 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В частности, спасатели выезжали на тушение пожаров, которые возникли в результате «прилетов» в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районе. Так накануне утром после ударов по Купянску горела крыша девятиэтажки. Известно о двух пострадавших.
А вечером оккупанты начали выпускать беспилотники по области, а также бить по разным населенным пунктам из РСЗО. Вследствие обстрелов возникли десять пожаров:
– в с. Слобожанское Чугуевского района горели трава и ветки на площади 600 м. кв;
– в с. Мосьпаново Малиновской громады горела трава на площади 40 м. кв. Поврежден частный жилой дом. Пострадало 2 человека;
– в с. Кочеток поврежден жилой дом, горели кустарники на площади 50 м кв. В результате других попаданий горела трава и камыш на площади 1 га, а на территории предприятия горел бытовой вагончик на площади 8 м кв., повреждена крыша производственного здания. Без пострадавших;
– в лесном массиве вблизи с. Пятницкое Печенежской громады горела хвойная подстилка на площади 0,2 га;
– в с. Боровая Змиевской громады горели конструктивные элементы складского здания на площади 100 м кв. Повреждено другое здание и 8 единиц сельскохозяйственной техники;
– в с. Заречное Старосалтовской громады горела трава на площади 1 га;
– в с. Соколово горел камыш на площади 1 га;
– в с. Федоровка Змиевской громады горели ветки и обломки БПЛА на площади 10 м.кв., повреждена кровля и остекление окон хозяйственной постройки, окна жилого дома и ЛЭП. Пострадавших нет.
Читайте также: В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о которой заявила РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГСЧС: 11 пожаров возникло на Харьковщине из-за обстрелов врага – что горело»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 07:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки у спасателей было 108 оперативных выездов, 92 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.".