ГСЧС: 11 пожаров возникло на Харьковщине из-за обстрелов врага – что горело

Всего за сутки у спасателей было 108 оперативных выездов, 92 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, спасатели выезжали на тушение пожаров, которые возникли в результате «прилетов» в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районе. Так накануне утром после ударов по Купянску горела крыша девятиэтажки. Известно о двух пострадавших.

А вечером оккупанты начали выпускать беспилотники по области, а также бить по разным населенным пунктам из РСЗО. Вследствие обстрелов возникли десять пожаров:

– в с. Слобожанское Чугуевского района горели трава и ветки на площади 600 м. кв;

– в с. Мосьпаново Малиновской громады горела трава на площади 40 м. кв. Поврежден частный жилой дом. Пострадало 2 человека;

– в с. Кочеток поврежден жилой дом, горели кустарники на площади 50 м кв. В результате других попаданий горела трава и камыш на площади 1 га, а на территории предприятия горел бытовой вагончик на площади 8 м кв., повреждена крыша производственного здания. Без пострадавших;

– в лесном массиве вблизи с. Пятницкое Печенежской громады горела хвойная подстилка на площади 0,2 га;

– в с. Боровая Змиевской громады горели конструктивные элементы складского здания на площади 100 м кв. Повреждено другое здание и 8 единиц сельскохозяйственной техники;

– в с. Заречное Старосалтовской громады горела трава на площади 1 га;

– в с. Соколово горел камыш на площади 1 га;

– в с. Федоровка Змиевской громады горели ветки и обломки БПЛА на площади 10 м.кв., повреждена кровля и остекление окон хозяйственной постройки, окна жилого дома и ЛЭП. Пострадавших нет.