В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о котором заявила РФ

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), линия фронта на всех участках Харьковской области осталась без изменений.

На Харьковском направлении россияне пытались наступать в районе Волчанска, однако безуспешно.

На Купянском – бои шли около Фиголовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Песчаного. Все штурмы врага, по данным экспертов, ВСУ успешно отбили. Однако российские источники решили приписать себе несколько «побед» на этом направлении.

«Неподтвержденные заявления: 28 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Красное Первое (к северо-востоку от Купянска). Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись из Тополи в сторону российского плацдарма возле Двуречной (оба к северо-востоку от Купянска)», – пишут эксперты.

Также ВС РФ атаковали на Боровском направлении в районе Загрызово, Богуславки и Новой Кругляковки, однако продвинуться не смогли.