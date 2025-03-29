В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о котором заявила РФ
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), линия фронта на всех участках Харьковской области осталась без изменений.
На Харьковском направлении россияне пытались наступать в районе Волчанска, однако безуспешно.
На Купянском – бои шли около Фиголовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Песчаного. Все штурмы врага, по данным экспертов, ВСУ успешно отбили. Однако российские источники решили приписать себе несколько «побед» на этом направлении.
«Неподтвержденные заявления: 28 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Красное Первое (к северо-востоку от Купянска). Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись из Тополи в сторону российского плацдарма возле Двуречной (оба к северо-востоку от Купянска)», – пишут эксперты.
Также ВС РФ атаковали на Боровском направлении в районе Загрызово, Богуславки и Новой Кругляковки, однако продвинуться не смогли.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), линия фронта на всех участках Харьковской области осталась без изменений. ".