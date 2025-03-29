Live
  • Сб 29.03.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о котором заявила РФ

Украина 07:35   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о котором заявила РФ

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), линия фронта на всех участках Харьковской области осталась без изменений. 

На Харьковском направлении россияне пытались наступать в районе Волчанска, однако безуспешно.

На Купянском – бои шли около Фиголовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Песчаного. Все штурмы врага, по данным экспертов, ВСУ успешно отбили. Однако российские источники решили приписать себе несколько «побед» на этом направлении.

«Неподтвержденные заявления: 28 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Красное Первое (к северо-востоку от Купянска). Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись из Тополи в сторону российского плацдарма возле Двуречной (оба к северо-востоку от Купянска)», – пишут эксперты.

Также ВС РФ атаковали на Боровском направлении в районе Загрызово, Богуславки и Новой Кругляковки, однако продвинуться не смогли.

Читайте также: Путин готовится к большой войне с НАТО в Европе – BILD

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 29 марта: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 29 марта: как прошла ночь
29.03.2025, 07:01
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории
29.03.2025, 06:00
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
28.03.2025, 10:10
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
27.03.2025, 14:14
Прогноз погоды на 29 марта в Харькове и области: днем до 17° тепла
Прогноз погоды на 29 марта в Харькове и области: днем до 17° тепла
28.03.2025, 20:03
В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о котором заявила РФ
В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о котором заявила РФ
29.03.2025, 07:35

Новости по теме:

09:25
ISW: украинские защитники успешно контратаковали и продвинулись на Харьковщине
07:31
ISW: данные о продвижении РФ на четырех направлениях Купянщины – ложные
07:25
Какие неточности есть в заявлениях РФ и Украины о фронте – комментарии ISW
07:34
Россияне заявили, что Синьковка стала «серой зоной» – подробности ISW
08:12
Россияне жалуются на продвижения СОУ на Харьковщине: данные ISW

Вы читали новость: «В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о котором заявила РФ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), линия фронта на всех участках Харьковской области осталась без изменений. ".