В ISW заперечують окупацію населеного пункту на Куп’янщині, про яку заявила РФ

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), лінія фронту на всіх ділянках Харківської області залишилася без змін.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати в районі Вовчанська, проте марно.

На Куп’янському – бої йшли біля Фиголівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Піщаного. Усі штурми ворога, за даними експертів, ЗСУ успішно відбили. Однак російські джерела вирішили приписати собі кілька “перемог” на цьому напрямку.

“Непідтверджені заяви: 28 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Красне Перше (на північний схід від Куп’янська). Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися з Тополі в бік російського плацдарму біля Дворічної (обидва на північний схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.

Також ЗС РФ атакували на Борівському напрямку в районі Загризового, Богуславки та Нової Кругляківки, проте просунутися не змогли.