В ISW заперечують окупацію населеного пункту на Куп’янщині, про яку заявила РФ
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), лінія фронту на всіх ділянках Харківської області залишилася без змін.
На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати в районі Вовчанська, проте марно.
На Куп’янському – бої йшли біля Фиголівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Піщаного. Усі штурми ворога, за даними експертів, ЗСУ успішно відбили. Однак російські джерела вирішили приписати собі кілька “перемог” на цьому напрямку.
“Непідтверджені заяви: 28 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Красне Перше (на північний схід від Куп’янська). Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися з Тополі в бік російського плацдарму біля Дворічної (обидва на північний схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.
Також ЗС РФ атакували на Борівському напрямку в районі Загризового, Богуславки та Нової Кругляківки, проте просунутися не змогли.
Читайте також: Путін готується до великої війни з НАТО в Європі – BILD
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, війна, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В ISW заперечують окупацію населеного пункту на Куп’янщині, про яку заявила РФ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), лінія фронту на всіх ділянках Харківської області залишилася без змін. ".