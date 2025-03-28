Путін готується до великої війни з НАТО в Європі – BILD

Федеральна розвідслужба Німеччини (BND) та Бундесвер повідомляє, що РФ готується до масштабної війни проти НАТО, передає BILD.

У звіті Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) та Бундесверу йдеться про те, що Кремль сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий використати силу для досягнення своїх цілей.

За даними німецької розвідки, до кінця десятиліття РФ може бути повністю готовою до «широкомасштабної конвенційної війни». При цьому, за оцінкою литовської спецслужби VSD, Москва поки що не в змозі напасти на весь альянс, але може «перевірити НАТО» обмеженою військовою операцією проти однієї чи кількох країн блоку, щоб з’ясувати, наскільки серйозно союз поставиться до своїх зобов’язань.

У доповіді наголосили, що попри зосередженість російських військ в Україні, російські військово-повітряні сили та флот залишаються боєздатними. Якщо війна в Україні закінчиться, російські частини можуть швидко перекинутись до кордонів країн Балтії. Також у документі повідомляють, що «російські втрати відновлюються», а оборонна промисловість країни виробляє більше, ніж потрібно для поточного конфлікту.

Військові витрати РФ зростають у рекордному темпі — 2025 року вони досягнуть близько 120 мільярдів євро, що становить понад 6% ВВП. Порівняно з 2021 роком військовий бюджет зріс у чотири рази. Згідно з планами Кремля, чисельність армії має зрости до 1,5 мільйона осіб, а обсяги озброєння та техніки на кордоні з НАТО збільшаться на 30–50%.