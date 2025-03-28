Путин готовится к большой войне с НАТО в Европе – BILD

Федеральная разведслужба Германии (BND) и Бундесвер сообщает, что РФ готовится к масштабной войне против НАТО, передает BILD.

В отчете Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера речь идет о том, что Кремль воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.

По данным немецкой разведки, к концу десятилетия РФ может быть полностью готова к «широкомасштабной конвенциональной войне». При этом, по оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может «проверить НАТО» ограниченной военной операцией против одной или нескольких стран блока, чтобы выяснить, насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.

В докладе подчеркнули, что несмотря на сосредоточенность российских войск в Украине, российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными. Если война в Украине закончится, российские части могут быстро перебросить к границам стран Балтии. Также в документе сообщают, что «российские потери восполняются», а оборонная промышленность страны производит больше, чем требуется для текущего конфликта.

Военные расходы РФ растут в рекордном темпе — в 2025 году они достигнут около 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП. По сравнению с 2021 годом военный бюджет вырос в четыре раза. Согласно планов Кремля, численность армии должна вырасти до 1,5 миллиона человек, а объемы вооружения и техники на границе с НАТО увеличиться на 30–50%.