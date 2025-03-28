СБУ разоблачила заместителя гауляйтера Харьковщины: чем занималась фигурантка
Правоохранители идентифицировали еще одну заместительницу гауляйтера Харьковской области.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемая — 48-летняя бывшая жительница Харькова, которая в последние годы перед полномасштабным вторжением РФ жила на временно оккупированных территориях Украины.
«В то время она сотрудничала с представителями террористических организаций «дер» и «лнр» в составе так называемого «гуманитарного батальона новороссии», — рассказали в СБУ.
Правоохранители установили, что в начале оккупации региона она согласилась занять должность «и.о. заместителя главы по экономике и финансам» так называемой военно-гражданской администрации Харьковской области. Этот незаконный орган размещался в Купянске.
«Колаборантка фактически была приближенным лицом харьковского гауляйтера и участвовала в разных публичных мероприятиях с его участием. Она выполняла его указания, которые имели целью взорвать суверенитет Украины, построить вертикаль незаконной власти государства-агрессора на оккупированной территории Харьковской области и присоединить украинские земли в РФ», — заявили в СБУ.
В частности, по данным правоохранителей, на этой должности фигурантка:
🔹 курировала незаконно созданные оккупантами управления промышленности и торговли, управление сельского хозяйства и управления экономики,
🔹 выдавала приказы и распоряжения собирать сведения об украинских промышленных и аграрных предприятиях на оккупированной территории Харьковской области, чтобы в дальнейшем отобрать их в пользу оккупантов,
🔹 организовывала создание подконтрольных российским захватчикам структур, распоряжавшихся захваченным имуществом украинских промышленных предприятий,
🔹 принимала на работу в эти структуры других коллаборантов, которые были готовы сотрудничать с врагом.
Накануне контрнаступления 2022 подозреваемая сбежала из Купянска и сейчас скрывается на территории Белгородской области.
Женщине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ), сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гауляйтер, подозрение, СБУ, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали еще одну заместительницу гауляйтера Харьковской области.".