Пожизненное грозит 21-летнему жителю области: парня будут судить за диверсии
О том, что жителя Берестинского района будут судить за работу на врага, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, фигурант дела – 21-летний безработный житель Берестинского района. В поисках легкого заработка он вышел на Телеграм-канал, который, пишут в прокуратуре, ведут российские кураторы. Там он и получил свое первое задание.
«Задача заключалась в совершении поджогов критических объектов инфраструктуры за денежное вознаграждение. Выполняя инструкции «работодателя», в начале декабря прошлого года молодой человек поджег трансформаторную подстанцию, расположенную на территории Берестинского района, от работы которой зависит питание близлежащих населенных пунктов и водопровод», – сообщили правоохранители.
Следующим заданием стал поджег подоконника админздания Шляховского старостата.
«Свои действия обвиняемый снимал на собственный мобильный телефон и отправлял куратору — это было обязательным условием сотрудничества. В дальнейшем видео, снятые фигурантом, публиковались в российских Телеграм-каналах», – передают в прокуратуре.
На данный момент фигурант находится в СИЗО. Если его вину докажут – парню грозит пожизненное заключение.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: диверсия, колаборант, коллаборант, предатель, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 11:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что жителя Берестинского района будут судить за работу на врага, рассказали в Харьковской облпрокуратуре. ".