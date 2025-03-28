Довічне загрожує 21-річному жителю області: хлопця судитимуть за диверсії
Про те, що мешканця Берестинського району судитимуть за роботу на ворога, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, фігурант справи – 21-річний безробітний мешканець Берестинського району. У пошуках легкого заробітку він вийшов на телеграм-канал, який, пишуть у прокуратурі, ведуть російські куратори. Там він і отримав своє перше завдання.
“Завдання полягало у вчиненні підпалів критичних об’єктів інфраструктури за грошову винагороду. Виконуючи інструкції «роботодавця», на початку грудня минулого року молодик підпалив трансформаторну підстанцію, розташовану на території Берестинського району, від роботи якої залежить живлення прилеглих населених пунктів та водогін”, – повідомили правоохоронці.
Наступним завданням став підпал підвіконня адмінбудівлі Шляхівського старостату.
“Свої дії обвинувачений фільмував на власний мобільний телефон та відправляв куратору — це було обов’язковою умовою співпраці. У подальшому відео, зняті фігурантом, публікувались у російських телеграм-каналах”, – передають у прокуратурі.
Наразі фігурант перебуває у СІЗО. Якщо його провину доведуть – хлопцеві загрожує довічне ув’язнення.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: диверсия, колаборант, предатель, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 11:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що мешканця Берестинського району судитимуть за роботу на ворога, розповіли у Харківській облпрокуратурі. ".