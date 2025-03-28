СБУ викрила заступницю гауляйтера Харківщини: чим займалась фігурантка
Правоохоронці ідентифікували ще одну заступницю гауляйтера Харківської області.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, підозрювана – 48-річна колишня мешканка Харкова, яка останні роки перед повномасштабним вторгненням РФ жила на тимчасово окупованих територіях України.
«В той час вона співпрацювала з представниками терористичних організацій «днр» і «лнр» у складі так званого «гуманітарного батальйону новоросії», – розповіли в СБУ.
Правоохоронці встановили, що на початку окупації регіону вона погодилася обійняти посаду «и.о. заместителя главы по экономике и финансам» так званої військово-цивільної адміністрації Харківської області. Цей незаконний орган розміщувався в Куп’янську.
«Колаборантка фактично була наближеною особою харківського гауляйтера і брала участь у різних публічних заходах за його участю. Вона виконувала його вказівки, які мали на меті підірвати суверенітет України, побудувати вертикаль незаконної влади держави-агресорки на окупованій території Харківської області та приєднати українські землі до рф», – заявили в СБУ.
Зокрема, за даними правоохоронців, на цій посаді фігурантка:
🔹 керувала незаконно створеними окупантами управліннями промисловості і торгівлі, управліннями сільського господарства та економіки,
🔹 видавала накази і розпорядження збирати відомості про українські промислові та аграрні підприємства на окупованій території Харківської області, щоб надалі відібрати їх на користь окупантів,
🔹 організовувала створення підконтрольних російським загарбникам структур, які розпоряджалися захопленим майном українських промислових підприємств,
🔹 приймала на роботу до цих структур інших колаборантів, які були готові співпрацювати з ворогом.
Напередодні контрнаступу 2022 року підозрювана втекла з Куп’янська і наразі переховується на території Бєлгородської області.
Жінці заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ), повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гауляйтер, підозра, СБУ, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували ще одну заступницю гауляйтера Харківської області.".