ДСНС: 11 пожеж виникло на Харківщині через обстріли ворога – що горіло
Усього за добу у рятувальників було 108 оперативних виїздів, 92 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Зокрема, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, які виникли внаслідок “прильотів” у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Так напередодні вранці після ударів по Куп’янську горів дах дев’ятиповерхівки. Відомо про двох постраждалих.
А ввечері окупанти почали випускати безпілотники по області, а також бити по різних населених пунктах із РСЗВ. Внаслідок обстрілів виникло десять пожеж:
– у с. Слобожанське Чугуївського району горіли трава та гілля на площі 600 м кв;
– с. Мосьпанове Малинівської громади горіла трава на площі 40 м кв. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждало 2 особи.;
– у с. Кочеток пошкоджено житловий будинок, горіли чагарники на площі 50 м кв. В результаті інших влучань горіла трава та очерет на площі 1 га, а на території підприємства горів побутовий вагончик на площі 8 м кв., пошкоджено дах виробничої будівлі. Без постраждалих;
– у лісовому масиві поблизу с. П’ятницьке Печенізької громади горіла хвойна підстилка на площі 0,2 га;
– у с. Борова Зміївської громади горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 100 м кв. Пошкоджено іншу будівлю та 8 одиниць сільськогосподарської техніки;
– у с. Зарічне Старосалтівської громади горіла трава на площі 1 га;
– у с. Соколове горів очерет на площі 1 га;
– у с. Федорівка Зміївської громади горіло гілля та уламки БПЛА на площі 10 м.кв., пошкоджено покрівлю та скління вікон господарчої споруди, вікна житлового будинку та ЛЕП. Постраждалих немає.
Читайте також: В ISW заперечують окупацію населеного пункту на Куп’янщині, про яку заявила РФ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, пожарные, пожежа, спасатели, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДСНС: 11 пожеж виникло на Харківщині через обстріли ворога – що горіло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 07:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники мали 108 оперативних виїздів, 92 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.".