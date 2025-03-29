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ДСНС: 11 пожеж виникло на Харківщині через обстріли ворога – що горіло

Події 07:54   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: 11 пожеж виникло на Харківщині через обстріли ворога – що горіло

Усього за добу у рятувальників було 108 оперативних виїздів, 92 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зокрема, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, які виникли внаслідок “прильотів” у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Так напередодні вранці після ударів по Куп’янську горів дах дев’ятиповерхівки. Відомо про двох постраждалих.

А ввечері окупанти почали випускати безпілотники по області, а також бити по різних населених пунктах із РСЗВ. Внаслідок обстрілів виникло десять пожеж:

– у с. Слобожанське Чугуївського району горіли трава та гілля на площі 600 м кв;

–  с. Мосьпанове Малинівської громади горіла трава на площі 40 м кв. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждало 2 особи.;

– у с. Кочеток пошкоджено житловий будинок, горіли чагарники на площі 50 м кв. В результаті інших влучань горіла трава та очерет на площі 1 га, а на території підприємства горів побутовий вагончик на площі 8 м кв., пошкоджено дах виробничої будівлі. Без постраждалих;

– у лісовому масиві поблизу с. П’ятницьке Печенізької громади горіла хвойна підстилка на площі 0,2 га;

– у с. Борова Зміївської громади горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 100 м кв. Пошкоджено іншу будівлю та 8 одиниць сільськогосподарської техніки;

– у с. Зарічне Старосалтівської громади горіла трава на площі 1 га;

– у с. Соколове горів очерет на площі 1 га;

– у с. Федорівка Зміївської громади горіло гілля та уламки БПЛА на площі 10 м.кв., пошкоджено покрівлю та скління вікон господарчої споруди, вікна житлового будинку та ЛЕП. Постраждалих немає.

Читайте також: В ISW заперечують окупацію населеного пункту на Куп’янщині, про яку заявила РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 07:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники мали 108 оперативних виїздів, 92 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.".