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Ночью оккупанты обстреливали область: куда прилетело, последствия ударов

Происшествия 09:10   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью оккупанты обстреливали область: куда прилетело, последствия ударов Фото: Олег Синегубов/Telegram

О том, что ночью россияне били по Чугуевскому району, сообщил в утренней сводке 29 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, обстрелы Чугуевщины начались еще накануне в 21:47. Тогда «Шахед» упал в селе Мосьпаново. В результате поврежден частный дом, загорелась трава, а 69-летний мужчина и 89-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Ближе к полуночи досталось и селу Кочеток. Там зафиксировали удар БпЛА «Герань-2» по территории предприятия.

«00:45 — Чугуевский р-н, Змиевская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела горели конструктивные элементы складского здания на площади 100м², повреждено складское здание, остекление окон здания охраны, тракторы, экскаватор, грузовые авто. 02:12 — Чугуевский район, Змиевская ТГ, с. Федоровка. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели ветки и обломки БпЛА на площади 10м² повреждена кровля и остекление окон хозяйственной постройки, окна жилого дома», – пишет Синегубов.

До этого же враг бил по Купянскому району. Из-за обстрела Кондрашовской громады обесточены восемь населенных пунктов – это больше семи тысяч абонентов. А в результате «прилета» по Купянску ранения получил 39-летний мужчина.

«11:36 — Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Лютовка. Произошел сброс с дрона на грузовой автомобиль, который работал в поле. Предварительно, пострадал один человек. 11:36 — Богодуховский р-н, Богодуховская ТГ, с. Винницкие Иваны. В результате обстрела БпЛА повреждено остекление двух частных домов», – передает начальник ХОВА.

Около полудня прилетело и по Боровой – вследствие обстрела часть села обесточена.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 09:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ночью россияне били по Чугуевскому району, сообщил в утренней сводке 29 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".