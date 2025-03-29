«Пытается давить круглосуточно»: о боях на Купянщине рассказал боец НГУ

В эфире «Суспільне. Студія» начальник службы информации и коммуникации 15-ой бригады НГУ «КАРА-ДАГ» Виталий Миловидов рассказал о боестолкновениях, которые были на Купянском направлении в течение неделе, а также о тактике врага.

По его словам, ситуация на этом участке фронта остается контролируемой ВСУ. Однако россияне атакуют практически постоянно, применяя тактику продвижения мелких штурмовых групп.

«Подтягивается артиллерийское вооружение, минометное вооружение, подтягиваются ближе к линии фронта расчеты различных БпЛА врага, поэтому враг всегда насыщает линию фронта. Даже если он не осуществляет намерений или попыток крупных штурмов, то он всегда подвергает плотному огню наши позиции. И под прикрытием артиллерийского огня, дронов, он пытается всегда давить почти круглосуточно», – констатировал боец.

Выпуская именно небольшие группы ДРГ, ВС РФ могут легче продвигаться на Купянщине, преодолевая сложный ландшафт этой части Харьковской области, продолжил воин.

«Враг очень часто прибегает к применению малых ДРГ, которые пытаются за счет использования сложной географии, каких-то географических препятствий, скрыто и незаметно передвигаться в наши тыловые позиции с намерением нанести как можно больше вреда. Эти группы выявляются и уничтожаются», – объяснил Миловидов.