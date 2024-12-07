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«Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)

Украина 13:25   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео) Фото: 3-я ОШБр

Бойцы Третей штурмовой бригады ВСУ опубликовали новое видео, снятое на Харьковщине. На нем украинские защитники зачищают область от врага.

«Поражение с «фейерверками» — так умирает враг на Харьковщине!», – подписали видео бойцы.

Видео: 3-я ОШБр

Также Силы обороны сообщили, что ударили по укрытиям со вражеской пехотой. На их месте остались лишь воронки.

«Трижды нанесли демедж российским танкам и ликвидировали «Урал». Сбили вражескую антенну и разорвали пушку», – добавили в ВСУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 13:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы Третей штурмовой бригады ВСУ опубликовали новое видео, снятое на Харьковщине. На нем украинские защитники зачищают область от врага.".