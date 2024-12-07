«Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)

Бойцы Третей штурмовой бригады ВСУ опубликовали новое видео, снятое на Харьковщине. На нем украинские защитники зачищают область от врага.

«Поражение с «фейерверками» — так умирает враг на Харьковщине!», – подписали видео бойцы.

Видео: 3-я ОШБр

Также Силы обороны сообщили, что ударили по укрытиям со вражеской пехотой. На их месте остались лишь воронки.

«Трижды нанесли демедж российским танкам и ликвидировали «Урал». Сбили вражескую антенну и разорвали пушку», – добавили в ВСУ.