«Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)
Фото: 3-я ОШБр
Бойцы Третей штурмовой бригады ВСУ опубликовали новое видео, снятое на Харьковщине. На нем украинские защитники зачищают область от врага.
«Поражение с «фейерверками» — так умирает враг на Харьковщине!», – подписали видео бойцы.
Видео: 3-я ОШБр
Также Силы обороны сообщили, что ударили по укрытиям со вражеской пехотой. На их месте остались лишь воронки.
«Трижды нанесли демедж российским танкам и ликвидировали «Урал». Сбили вражескую антенну и разорвали пушку», – добавили в ВСУ.
Читайте также: ОТГВ «Харьков»: РФ обстреляла позиции ВСУ 227 раз, ситуация тяжелая
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бойцы, ВСУ, обстрел, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 13:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы Третей штурмовой бригады ВСУ опубликовали новое видео, снятое на Харьковщине. На нем украинские защитники зачищают область от врага.".