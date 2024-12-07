“Так помирає ворог на Харківщині” – ліквідація піхоти росіян (відео)

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ опублікували нове відео, зняте на Харківщині. На ньому українські захисники зачищають область від ворога.

“Ураження з «феєрверками» — так помирає ворог на Харківщині!”, – підписали відео бійці.

Відео: 3-тя ОШБр

Також Сили оборони повідомили, що вдарили по укриттях із ворожою піхотою. На їхньому місці залишилися лише вирви.

“Тричі завдали демеджу російським танкам та ліквідували «Урал». Збили ворожу антену й розірвали гармату”, – додали ЗСУ.