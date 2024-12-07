“Так помирає ворог на Харківщині” – ліквідація піхоти росіян (відео)
Фото: 3-тя ОШБр
Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ опублікували нове відео, зняте на Харківщині. На ньому українські захисники зачищають область від ворога.
“Ураження з «феєрверками» — так помирає ворог на Харківщині!”, – підписали відео бійці.
Відео: 3-тя ОШБр
Також Сили оборони повідомили, що вдарили по укриттях із ворожою піхотою. На їхньому місці залишилися лише вирви.
“Тричі завдали демеджу російським танкам та ліквідували «Урал». Збили ворожу антену й розірвали гармату”, – додали ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 13:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ опублікували нове відео, зняте на Харківщині. На ньому українські захисники зачищають область від ворога.".