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“Так помирає ворог на Харківщині” – ліквідація піхоти росіян (відео)

Україна 13:25   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Так помирає ворог на Харківщині” – ліквідація піхоти росіян (відео) Фото: 3-тя ОШБр

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ опублікували нове відео, зняте на Харківщині. На ньому українські захисники зачищають область від ворога.

“Ураження з «феєрверками» — так помирає ворог на Харківщині!”, – підписали відео бійці.

Відео: 3-тя ОШБр

Також Сили оборони повідомили, що вдарили по укриттях із ворожою піхотою. На їхньому місці залишилися лише вирви.

“Тричі завдали демеджу російським танкам та ліквідували «Урал». Збили ворожу антену й розірвали гармату”, – додали ЗСУ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 13:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ опублікували нове відео, зняте на Харківщині. На ньому українські захисники зачищають область від ворога.".