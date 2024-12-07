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ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла позиції ЗСУ 227 разів, ситуація важка

Фронт 11:46   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла позиції ЗСУ 227 разів, ситуація важка Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському напрямку, а також – втрати РФ протягом доби, розповіли у зведенні за 7 грудня в ОТУВ “Харків”.

Ворог п’ять разів безуспішно штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, отримали відсіч. російські окупанти завдали 19 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 227 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – передають ЗСУ.

Сили оборони ліквідували 98 окупантів: 48 убитих, 50 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив дві артсистеми, дев’ять авто, 24 БПЛА, також українські захисники розбили 67 укриттів і місце для зберігання боєприпасів.

Читайте також: ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла позиції ЗСУ 227 разів, ситуація важка»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському напрямку, а також – втрати РФ протягом доби, розповіли у зведенні за 7 грудня в ОТУВ “Харків”.".