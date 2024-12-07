ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла позиції ЗСУ 227 разів, ситуація важка

Про бої на Харківському напрямку, а також – втрати РФ протягом доби, розповіли у зведенні за 7 грудня в ОТУВ “Харків”.

“Ворог п’ять разів безуспішно штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, отримали відсіч. російські окупанти завдали 19 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 227 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – передають ЗСУ.

Сили оборони ліквідували 98 окупантів: 48 убитих, 50 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив дві артсистеми, дев’ять авто, 24 БПЛА, також українські захисники розбили 67 укриттів і місце для зберігання боєприпасів.