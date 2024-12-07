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ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять на Куп’янському

Україна 08:15   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять на Куп’янському Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про втрати росіян поінформували в Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні за 7 грудня.

На півночі Харківщини окупанти намагалися наступати п’ять разів у районі Вовчанська, Тихого, Високої Яруги та Козачої Лопані.

Дев’ять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного“, – написали в Генштабі.

Також росіяни скинули авіабомбу на Новопавлівку.

У Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про втрати росіян поінформували в Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні за 7 грудня.".