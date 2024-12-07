ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять на Куп’янському

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про втрати росіян поінформували в Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні за 7 грудня.

На півночі Харківщини окупанти намагалися наступати п’ять разів у районі Вовчанська, Тихого, Високої Яруги та Козачої Лопані.

“Дев’ять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного“, – написали в Генштабі.

Також росіяни скинули авіабомбу на Новопавлівку.

У Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.