Чи вдалося росіянам перетнути Оскіл – коментар ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували заяви росіян про їхнє нібито успішне форсування Осколу, а також – про просування в районі Волчанська.
Російський блогер заявив, що ЗС РФ змогли перейти Оскіл і захопити два плацдарми на західному березі. Проте, повідомляють у ISW, не змогли знайти підтвердження цієї інформації.
“Український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що українські сили не дали російському катеру перетнути річку Оскіл біля Новомлинська (на північ від Куп’янська). Інші російські мілблогери також нещодавно визнали українські повідомлення про те, що українські сили нещодавно повернули втрачені позиції в Новомлинську”, – додали аналітики.
Крім того, окупанти повідомили про свої успіхи в районі Вовчанська. Інформація також виявилася хибною, пишуть в Інституті вивчення війни, уточнивши, що змін на картах не помітили.
“Російські війська продовжували наступальні операції вздовж міжнародного кордону на північ від міста Харкова в напрямку Козачої Лопані, Високої Яруги та Ветеринарного; на північ від м. Харкова біля Липців; і на північний схід від міста Харкова біля Вовчанська і Тихого 5 і 6 грудня”, – написали у зведенні експерти.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, Купянщина, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 07:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували заяви росіян про їхнє нібито успішне форсування Осколу, а також – про просування в районі Волчанська.".