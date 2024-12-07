Удалось ли россиянам пересечь Оскол – комментарий ISW
В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявления россиян об их якобы успешном форсировании Оскола, а также – о продвижении в районе Волчанска.
Российский блогер заявил, что ВС РФ смогли перейти Оскол и захватить два плацдарма на западном берегу. Однако, сообщают в ISW, не смогли подтвердить эту информацию.
«Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что украинские силы не дали русскому катеру пересечь реку Оскол близ Новомлинска (севернее Купянска). Другие российские блогеры также недавно признали украинские сообщения о том, что украинские силы недавно вернули утраченные позиции в Новомлинске», – добавили аналитики.
Кроме того, оккупанты сообщили и о своих успехах в районе Волчанска. Информация также оказалась ложной, пишут в Институте изучения войны, уточнив, что изменений на картах не заметили.
«Российские войска продолжали наступательные операции вдоль международной границы к северу от города Харькова в направлении Казачей Лопани, Высокой Яруги и Ветеринарной; к северу от г. Харьков возле Липцев; и северо-восточнее города Харькова возле Волчанска и Тихого 5 и 6 декабря», – написали в сводке эксперты.
Читайте также: «На праздники оккупанты могут усилить штурмы»: как действует враг на Купянщине
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, Купянщина, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удалось ли россиянам пересечь Оскол – комментарий ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 07:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявления россиян об их якобы успешном форсировании Оскола, а также – продвижении в районе Волчанска.".