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Удалось ли россиянам пересечь Оскол – комментарий ISW

Украина 07:34   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Удалось ли россиянам пересечь Оскол – комментарий ISW

В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявления россиян об их якобы успешном форсировании Оскола, а также – о продвижении в районе Волчанска.

Российский блогер заявил, что ВС РФ смогли перейти Оскол и захватить два плацдарма на западном берегу. Однако, сообщают в ISW, не смогли подтвердить эту информацию.

«Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что украинские силы не дали русскому катеру пересечь реку Оскол близ Новомлинска (севернее Купянска). Другие российские блогеры также недавно признали украинские сообщения о том, что украинские силы недавно вернули утраченные позиции в Новомлинске», – добавили аналитики.

Кроме того, оккупанты сообщили и о своих успехах в районе Волчанска. Информация также оказалась ложной, пишут в Институте изучения войны, уточнив, что изменений на картах не заметили.

«Российские войска продолжали наступательные операции вдоль международной границы к северу от города Харькова в направлении Казачей Лопани, Высокой Яруги и Ветеринарной; к северу от г. Харьков возле Липцев; и северо-восточнее города Харькова возле Волчанска и Тихого 5 и 6 декабря», – написали в сводке эксперты.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявления россиян об их якобы успешном форсировании Оскола, а также – продвижении в районе Волчанска.".