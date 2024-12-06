«На праздники оккупанты могут усилить штурмы»: как действует враг на Купянщине
На Купянском направлении – «жарко» и напряженно, сообщила в эфире «Суспільне. Студія» начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга.
«Иногда они даже в праздники, они привязаны к этому, оккупанты могут несколько усилить свои штурмовые действия. Но мы все это знаем, и работаем в штатном режиме, и мы готовы», — отметила военная.
Она добавила, что у россиян есть постоянная тактика штурмов на Купянском направлении. Сначало — бьют КАБами по позициям или населенным пунктам перед и за Осколом, затем работает вражеская артиллерия, после этого оккупанты маленькими штурмовыми группами пытаются найти слабое место и прорваться.
«Это не удается, стараемся работать на опережение. Аэроразведка работает достаточно эффективно. И эти маленькие группы по пять-семь человек обезвреживаются. Тяжелую технику они иногда используют для подвоза пехоты, но тяжелая техника очень «жирненькая» цель для аэроразведки, артиллерии и танкистов. Поэтому они используют ее не часто», — добавила Замрыга.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Купянщина, праздники;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении – «жарко» и напряженно, сообщила в эфире «Суспільне. Студія» начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга.".