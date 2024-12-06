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Генштаб: интенсивность боев снизилась, на севере враг атаковал лишь один раз

Украина 08:09   06.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: интенсивность боев снизилась, на севере враг атаковал лишь один раз Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне пытались безуспешно наступать в районе Тихого, пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке за 6 декабря.

На Купянщине оккупанты штурмовали наши позиции пять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки», – уточнили в ГШ.

Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Петропавловка, Богуславка и Круглое.

По данным Генштаба, потери ВС РФ следующие:

Читайте также: ВСУ освободили часть территорий на Харьковском направлении – ISW 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне пытались безуспешно наступать в районе Тихого, пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке за 6 декабря.".