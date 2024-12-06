Генштаб: интенсивность боев снизилась, на севере враг атаковал лишь один раз

На Харьковском направлении россияне пытались безуспешно наступать в районе Тихого, пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке за 6 декабря.

На Купянщине оккупанты штурмовали наши позиции пять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки», – уточнили в ГШ.

Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Петропавловка, Богуславка и Круглое.

По данным Генштаба, потери ВС РФ следующие: