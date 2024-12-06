Генштаб: интенсивность боев снизилась, на севере враг атаковал лишь один раз
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне пытались безуспешно наступать в районе Тихого, пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке за 6 декабря.
На Купянщине оккупанты штурмовали наши позиции пять раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки», – уточнили в ГШ.
Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Петропавловка, Богуславка и Круглое.
По данным Генштаба, потери ВС РФ следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне пытались безуспешно наступать в районе Тихого, пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке за 6 декабря.".