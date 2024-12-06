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ВСУ освободили часть территорий на Харьковском направлении – ISW

Украина 07:38   06.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ освободили часть территорий на Харьковском направлении – ISW

О продвижении РФ на севере Харьковщины проинформировали в сводке 6 декабря аналитики Института изучения войны (ISW).

Как отмечают в ISW, украинские защитники продвинулись в районе Глубокого.

«Геолокационные кадры, опубликованные 5 декабря, показывают, что украинские силы восстановили позиции вдоль улицы Дружбы в юго-западном Глубоком (к северу от Харькова). Официальные украинские источники сообщили 4 и 5 декабря, что российские войска продолжали наступательные операции севернее Харькова вблизи Высокой Яруги и Глубокого и северо-восточнее Харькова близ Волчанска», – уточнили аналитики.

На Купянском направлении оккупанты продолжают штурмовать наши позиции на разных участках. И хотя российские блогеры заявляют об успехах, в Институте изучения войны не могут найти этому подтверждений.

«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись в один километр восточнее Кругляковки (юго-восточнее Купянска), западнее Сватового возле Копанок, до четырех километров возле Зеленой Рощи и на северо-восточных подступах к Лозовой. Однако ISW не нашло подтверждения этих утверждений. Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Купянска у Синьковки; к северу от Купянска возле Двуречной; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и Кучеровки; юго-восточнее Купянска возле Новой Кругляковки; к западу от Сватового возле Лозовой, Первомайского, Зеленого Гая», – добавили эксперты.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 07:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении РФ на севере Харьковщины проинформировали в сводке 6 декабря аналитики Института изучения войны (ISW).".