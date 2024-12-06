ЗСУ звільнили частину територій на Харківському напрямку – ISW

Про просування РФ на півночі Харківщини поінформували у зведенні 6 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають у ISW, українські захисники просунулися у районі Глибокого.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, показують, що українські сили відновили позиції вздовж вулиці Дружби в південно-західному Глибокому (на північ від Харкова). Офіційні українські джерела повідомили 4 і 5 грудня, що російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова поблизу Високої Яруги та Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська“, – уточнили аналітики.

На Куп’янському напрямі окупанти продовжують штурмувати наші позиції на різних ділянках. І хоча російські блогери заявляють про успіхи, в Інституті вивчення війни не можуть знайти цього підтверджень.

“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до одного кілометра на схід від Кругляківки (на південний схід від Куп’янська), на захід від Сватового біля Копанок, до чотирьох кілометрів біля Зеленого Гаю та на північно-східних підступах до Лозової. Проте ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на північ від Куп’янська біля Дворічної; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки і Кучерівки; на південний схід від Куп’янська біля Нової Кругляківки; на захід від Сватового біля Лозової, Першотравневого, Зеленого Гаю”, – додали експерти.