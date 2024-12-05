Де напередодні ворог намагався прорватися на Куп’янщині, розповів Канашевич
4 грудня вранці армія РФ намагалася в районі села Синьківка в напрямку Кучерівки і Петропавлівки прорвати українську оборону із застосуванням броньованої техніки, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«Але були готові ЗСУ: п’ять одиниць техніки було підбито, і одна одиниця техніки змогла виїхати. Штурм був зупинений і станом на зараз інформації щодо подальших штурмових дій не надходить. Але «турбуючий» вогонь постійно є», – зазначив Канашевич.
За його словами, простежити, що ворог готується прорвати оборону майже неможливо. Адже щоразу окупанти діють за різними сценаріями.
«Перед вчорашніми штурмовими діями було приблизно два дні тиші. І КАБів не було, і артилерія так сильно не працювала. А іноді буває навпаки», – сказав Канашевич.
Нагадаємо, вчора, 4 грудня, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що ЗС РФ зробили спробу прориву в Куп‘янськ. За його даними, декілька одиниць ворожої техніки та піхота пішли на прорив, однак їх знищили українські воїни.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: канашевич, Купянщина, прорвать оборону, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 грудня вранці армія РФ намагалася в районі села Синьківка в напрямку Кучерівки і Петропавлівки прорвати українську оборону із застосуванням броньованої техніки.".