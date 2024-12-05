Де напередодні ворог намагався прорватися на Куп’янщині, розповів Канашевич

4 грудня вранці армія РФ намагалася в районі села Синьківка в напрямку Кучерівки і Петропавлівки прорвати українську оборону із застосуванням броньованої техніки, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Але були готові ЗСУ: п’ять одиниць техніки було підбито, і одна одиниця техніки змогла виїхати. Штурм був зупинений і станом на зараз інформації щодо подальших штурмових дій не надходить. Але «турбуючий» вогонь постійно є», – зазначив Канашевич.

За його словами, простежити, що ворог готується прорвати оборону майже неможливо. Адже щоразу окупанти діють за різними сценаріями.

«Перед вчорашніми штурмовими діями було приблизно два дні тиші. І КАБів не було, і артилерія так сильно не працювала. А іноді буває навпаки», – сказав Канашевич.

Нагадаємо, вчора, 4 грудня, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що ЗС РФ зробили спробу прориву в Куп‘янськ. За його даними, декілька одиниць ворожої техніки та піхота пішли на прорив, однак їх знищили українські воїни.