Где накануне враг пытался прорваться на Купянщине, рассказал Канашевич
4 декабря утром армия РФ пыталась в районе села Синьковка в направлении Кучеровки и Петропавловки прорвать украинскую оборону с применением бронированной техники, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Но были готовы ВСУ: пять единиц техники были подбиты, и одна единица техники смогла уехать. Штурм был остановлен и по состоянию на данный момент информации о дальнейших штурмовых действиях не поступает. Но «беспокоящий» огонь постоянно есть», – отметил Канашевич.
По его словам, отследить, что враг готовится прорвать оборону почти невозможно. Ведь каждый раз оккупанты действуют по разным сценариям.
«Перед вчерашними штурмовыми действиями было примерно два дня тишины. И КАБов не было, и артиллерия так сильно не работала. А иногда бывает наоборот», – сказал Канашевич.
Напомним, вчера, 4 декабря, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщал, что ВС РФ совершили попытку прорыва в Купянск. По его данным, несколько единиц вражеской техники и пехота пошли на прорыв, однако они были уничтожены украинскими воинами.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: канашевич, Купянщина, прорвать оборону, штурм;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря утром армия РФ пыталась в районе села Синьковка в направлении Кучеровки и Петропавловки прорвать украинскую оборону с применением бронированной техники.".