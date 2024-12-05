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Где накануне враг пытался прорваться на Купянщине, рассказал Канашевич

Фронт 15:31   05.12.2024
Виктория Яковенко
Где накануне враг пытался прорваться на Купянщине, рассказал Канашевич скриншот

4 декабря утром армия РФ пыталась в районе села Синьковка в направлении Кучеровки и Петропавловки прорвать украинскую оборону с применением бронированной техники, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Но были готовы ВСУ: пять единиц техники были подбиты, и одна единица техники смогла уехать. Штурм был остановлен и по состоянию на данный момент информации о дальнейших штурмовых действиях не поступает. Но «беспокоящий» огонь постоянно есть», – отметил Канашевич.

По его словам, отследить, что враг готовится прорвать оборону почти невозможно. Ведь каждый раз оккупанты действуют по разным сценариям.

«Перед вчерашними штурмовыми действиями было примерно два дня тишины. И КАБов не было, и артиллерия так сильно не работала. А иногда бывает наоборот», – сказал Канашевич.

Напомним, вчера, 4 декабря, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщал, что ВС РФ совершили попытку прорыва в Купянск. По его данным, несколько единиц вражеской техники и пехота пошли на прорыв, однако они были уничтожены украинскими воинами.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря утром армия РФ пыталась в районе села Синьковка в направлении Кучеровки и Петропавловки прорвать украинскую оборону с применением бронированной техники.".