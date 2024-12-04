Прорваться в Купянск снова пыталась армия РФ: что известно
Сегодня, 4 декабря, ВС РФ предприняли попытку прорыва в город Купянск на Харьковщине, сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
По его данным, несколько единиц вражеской техники и пехота пошли на прорыв, однако они были уничтожены украинскими воинами.
«Сейчас враг на фронте в целом делает такие накаты, пытаясь прорваться в жилой сектор или на окраине, высадить десант и закрепиться к подходу подкрепления. Наши воины отработали сегодня хорошо», – написал Коваленко.
Напомним, еще 13 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне, часть которых была переодета в форму ВСУ, пытались в четыре волны прорвать оборону на Купянском направлении. Однако где именно – не уточняли. О том, что накануне вражеский десант прорвался в Купянск, сообщили в Deep State. Информация о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, не соответствует действительности, сообщал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ВС РФ, коваленко, купянск, прорыв;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 4 декабря, ВС РФ предприняли попытку прорыва в город Купянск на Харьковщине, сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.".