Прорваться в Купянск снова пыталась армия РФ: что известно

Сегодня, 4 декабря, ВС РФ предприняли попытку прорыва в город Купянск на Харьковщине, сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его данным, несколько единиц вражеской техники и пехота пошли на прорыв, однако они были уничтожены украинскими воинами.

«Сейчас враг на фронте в целом делает такие накаты, пытаясь прорваться в жилой сектор или на окраине, высадить десант и закрепиться к подходу подкрепления. Наши воины отработали сегодня хорошо», – написал Коваленко.

Напомним, еще 13 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне, часть которых была переодета в форму ВСУ, пытались в четыре волны прорвать оборону на Купянском направлении. Однако где именно – не уточняли. О том, что накануне вражеский десант прорвался в Купянск, сообщили в Deep State. Информация о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, не соответствует действительности, сообщал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.