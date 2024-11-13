Часть была в форме ВСУ: солдаты РФ на танках пытались прорваться под Купянском

Солдаты РФ, часть из которых была в форме ВСУ, при поддержке танков и другой техники пытались прорвать оборону на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Начиная с 14:30, российские штурмовые группы атаковали позиции защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники: танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

«Часть российских солдат была переодета в форму образца ВСУ. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением. Умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы», — пишет Генштаб.