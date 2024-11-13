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Часть была в форме ВСУ: солдаты РФ на танках пытались прорваться под Купянском

Происшествия 19:01   13.11.2024
Елена Нагорная
Часть была в форме ВСУ: солдаты РФ на танках пытались прорваться под Купянском Карта DeepState

Солдаты РФ, часть из которых была в форме ВСУ, при поддержке танков и другой техники пытались прорвать оборону на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Начиная с 14:30, российские штурмовые группы атаковали позиции защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники: танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

«Часть российских солдат была переодета в форму образца ВСУ. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением. Умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы», — пишет Генштаб.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 19:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Солдаты РФ, часть из которых была в форме ВСУ, при поддержке танков и другой техники пытались прорвать оборону на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.".