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РФ уже на подступах к Колесниковке и Синьковке — обновленные карты Deep State

Украина 07:24   13.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ уже на подступах к Колесниковке и Синьковке — обновленные карты Deep State

Аналитики карты Deep State в сводке 13 ноября указали продвижение россиян сразу на трех участках в Харьковской области. 

По данным авторов проекта, оккупанты успешно наступали в районе Колесниковки, Лимана Первого и Синьковки.

Напомним, накануне начальник Купянской РГА Андрей Канашевич заявил, что из двух населенных Пунктов Купянщины уже невозможно эвакуироваться. Речь шла как раз о Колесниковке, а также – Кругляковке. Он добавил, что на левобережье остается еще около трех тысяч людей – всех их до сих пор уговаривают эвакуироваться в безопасные места.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики карты Deep State в сводке 13 ноября указали продвижение россиян сразу на трех участках в Харьковской области. ".