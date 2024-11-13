РФ уже на подступах к Колесниковке и Синьковке — обновленные карты Deep State

Аналитики карты Deep State в сводке 13 ноября указали продвижение россиян сразу на трех участках в Харьковской области.

По данным авторов проекта, оккупанты успешно наступали в районе Колесниковки, Лимана Первого и Синьковки.

Напомним, накануне начальник Купянской РГА Андрей Канашевич заявил, что из двух населенных Пунктов Купянщины уже невозможно эвакуироваться. Речь шла как раз о Колесниковке, а также – Кругляковке. Он добавил, что на левобережье остается еще около трех тысяч людей – всех их до сих пор уговаривают эвакуироваться в безопасные места.