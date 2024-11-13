РФ уже на подступах к Колесниковке и Синьковке — обновленные карты Deep State
Аналитики карты Deep State в сводке 13 ноября указали продвижение россиян сразу на трех участках в Харьковской области.
По данным авторов проекта, оккупанты успешно наступали в районе Колесниковки, Лимана Первого и Синьковки.
Напомним, накануне начальник Купянской РГА Андрей Канашевич заявил, что из двух населенных Пунктов Купянщины уже невозможно эвакуироваться. Речь шла как раз о Колесниковке, а также – Кругляковке. Он добавил, что на левобережье остается еще около трех тысяч людей – всех их до сих пор уговаривают эвакуироваться в безопасные места.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, карты, наступ, наступление, фронт;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики карты Deep State в сводке 13 ноября указали продвижение россиян сразу на трех участках в Харьковской области. ".