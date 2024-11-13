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РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State

Україна 07:24   13.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State

Аналітики карти Deep State у зведенні 13 листопада вказали просування росіян одразу на трьох ділянках у Харківській області. 

За даними авторів проєкту, окупанти успішно наступали в районі Колісниківки, Лимана Першого та Синьківки.

Нагадаємо, напередодні начальник Куп’янської РДА Андрій Канашевич заявив, що із двох населених пунктів Куп’янщини вже неможливо евакуюватися. Йшлося якраз про Колісниківку, а також про Кругляківку. Він додав, що на лівобережжі залишається ще близько трьох тисяч людей – усіх їх досі вмовляють евакуюватись у безпечні місця.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики карти Deep State у зведенні 13 листопада вказали просування росіян одразу на трьох ділянках у Харківській області. ".