РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State

Аналітики карти Deep State у зведенні 13 листопада вказали просування росіян одразу на трьох ділянках у Харківській області.

За даними авторів проєкту, окупанти успішно наступали в районі Колісниківки, Лимана Першого та Синьківки.

Нагадаємо, напередодні начальник Куп’янської РДА Андрій Канашевич заявив, що із двох населених пунктів Куп’янщини вже неможливо евакуюватися. Йшлося якраз про Колісниківку, а також про Кругляківку. Він додав, що на лівобережжі залишається ще близько трьох тисяч людей – усіх їх досі вмовляють евакуюватись у безпечні місця.