Канашевич: із двох населених пунктів Куп’янщини вже неможливо евакуюватися
У двох населених пунктах Курилівської громади ситуація безпекова ситуація настільки складна, що евакуюватися звідти майже неможливо.
Йдеться про Кругляківку та Колісниківку, уточнив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РДА Андрій Канашевич.
“Тобто якщо здійснювати звідти евакуацію, – це буде певна небезпека і для поліції, яка буде задіяна в цій ситуації, і для волонтерських груп це буде небезпечно, і, безумовно, для ДСНС. Тому дивимося на ситуацію, якщо будуть звернення – будемо – будемо на них реагувати. Але розуміємо, що ці населені пункти знаходяться в небезпечній зоні”, – пояснив Канашевич.
У трьох громадах на лівобережжі Куп’янщини лишаються ще близько трьох тисяч людей. Їх теж мають вивезти до безпечних населених пунктів, проте все частіше люди почали відмовлятися від евакуації, зазначив начальник РДА.
“Відповідно, бачимо, що динаміка трохи змінилася і не поспішають люди виїжджати. Не бачать якоїсь загрози, небезпеки і залишаються на місцях. Перша хвиля пройшла, друга ще не настала. І розуміємо, що є ще правий берег річки Оскіл. Сумарно у нас із правим берегом і лівим берегом залишаються ще 7900 людей. І з ними так само потрібно працювати“, – додав Канашевич.
Він уточнив, що відмовляються виїжджати переважно люди похилого віку, які бояться залишати свої будинки та починати нове життя в іншому місті.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 09:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двох населених пунктах Курилівської громади ситуація безпекова ситуація настільки складна, що евакуюватися звідти майже неможливо. ".