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Канашевич: из двух населенных пунктов Купянщины уже невозможно эвакуироваться

Украина 09:45   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Канашевич: из двух населенных пунктов Купянщины уже невозможно эвакуироваться

В двух населенных пунктах Куриловской громады ситуация в сфере безопасности настолько сложная, что эвакуироваться оттуда почти невозможно. 

Речь идет о Кругляковке и Колесниковке, уточнил в эфире нацмарафона начальник Купянской РГА Андрей Канашевич.

«То есть, если осуществлять оттуда эвакуацию, – это будет определенная опасность и для полиции, которая будет задействована в этой ситуации, и для волонтерских групп это будет небезопасно, и, безусловно, для ГСЧС. Поэтому смотрим на ситуацию, если будут обращения – будем реагировать на них. Но понимаем, что эти населенные пункты находятся в опасной зоне», – объяснил Канашевич.

В трех громадах на левобережье Купянщины остаются еще около трех тысяч людей. Их тоже должны вывезти в безопасные населенные пункты, однако все чаще люди начали отказываться от эвакуации, отметил начальник РГА.

«Соответственно, видим, что динамика немного изменилась и не спешат люди уезжать. Не видят какой-либо угрозы, опасности и остаются на местах. Первая волна прошла, вторая еще не наступила. И понимаем, что есть еще правый берег речки Оскол. Суммарно у нас с правым берегом и левым берегом остаются еще 7900 человек. И с ними тоже нужно работать», – добавил Канашевич.

От уточнил, что отказываются выезжать преимущественно пожилые люди, которые боятся оставлять свои дома и начинать новую жизнь в другом городе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В двух населенных пунктах Куриловской громады ситуация безопасности настолько сложная, что эвакуироваться оттуда почти невозможно. ".