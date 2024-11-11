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З Борової мають вивезти усіх жителів: ХОВА оголосила евакуацію (відео)

Суспільство 13:02   11.11.2024
Вікторія Яковенко
З Борової мають вивезти усіх жителів: ХОВА оголосила евакуацію (відео) скриншот

Сьогодні, 11 листопада, ХОВА оголосила примусову обов’язкову евакуацію дорослого населення з 10 населених пунктів Борівського напрямку, в тому числі й селища Борова.

«Тому, що ворог постійно там обстрілює наші цивільні населені пункти», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

За його даними, з 10 вересня вже евакуювали в безпечні місця понад 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина. А також 1181 людину з селищ та сіл Борівського напрямку, з них 137 дітей.

«Наразі розмістили в гуртожитках 1014 переселенців», – додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 11 листопада, ХОВА оголосила примусову обов’язкову евакуацію дорослого населення з 10 населених пунктів Борівського напрямку, в тому числі й селища Борова.".