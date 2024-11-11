Синєгубов: люди почали повертатися до Куп’янська, але не самі – везуть дітей
Із 17 населених пунктів Куп’янської громади залишилося евакуювати близько шести тисяч людей, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
В основному, виїхати мають мешканці правобережжя Куп’янщини, на лівобережжі залишається менше сотні людей, наголосив Синєгубов.
“Якщо брати місто Купʼянськ, то це 3 тисяч людей, як я вже зазначив, лівий берег – це 100. Інші люди – правий берег. Там у нас є і електропостачання і водопостачання. Однак дуже важко, оскільки щодня по кілька КАБів скидає ворог на цей населений пункт і одразу йдуть руйнування нашої критичної інфраструктури, а головне – житлових будинків”, – сказав начальник ХОВА.
І поки намагаються вивезти всіх мешканців у безпечні населені пункти – інші хочуть уже повернутися додому. Ба більше – везуть із собою ще й дітей.
“На даний момент доводиться патрулювати блокпости, тому що є факти, коли люди, на жаль, намагаються повернутися зі своїми дітьми. По Борівській громаді у нас залишаються троє дітей, ми повинні їх вивезти”, – додав Синєгубов.
У Куп’янській громаді, за його даними, дітей не залишилося – всіх встигли евакуювати.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: евакуація, начальник ХОВА, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 11:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 17 населених пунктів Куп’янської громади залишилося евакуювати близько шести тисяч людей, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".