Двічі підірвалися: поліцейські евакуювали поранених побратимів на Харківщині

На Куп’янському напрямку поліцейські евакуювали поранених побратимів, які підірвалися на вибуховому пристрої. Під час евакуації на замінованому маршруті підірвався і броньований транспорт, однак усіх постраждалих вдалося доправити до лікарні.

«Під час ротації на позиції на Куп’янському напрямку група бійців Полку поліції особливого призначення, яка прямувала на визначені рубежі, підірвалася на вибуховому пристрої. Попри загрозу повторних вибухів, поліцейські, які перебували на позиціях, негайно вирушили на допомогу побратимам. Поранених винесли з небезпечної ділянки та на собі доправили до місця евакуації», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Однак під час руху броньований транспорт також підірвався на замінованому маршруті. Попри небезпеку, поліцейські продовжили евакуацію. Усіх поранених доставили до медичного закладу.

Нагадаємо, пораненого чоловіка та тіло його загиблої дружини вивезли копи із Чугуївщини. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили: трагедія сталася внаслідок обстрілу ще 9 жовтня. Тоді росіяни вбили мирну мешканку та поранили її чоловіка.