Live
  • Пт 16.10.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Двічі підірвалися: поліцейські евакуювали поранених побратимів на Харківщині

Суспільство 14:20   16.10.2026
Вікторія Яковенко
Двічі підірвалися: поліцейські евакуювали поранених побратимів на Харківщині Скриншот

На Куп’янському напрямку поліцейські евакуювали поранених побратимів, які підірвалися на вибуховому пристрої. Під час евакуації на замінованому маршруті підірвався і броньований транспорт, однак усіх постраждалих вдалося доправити до лікарні.

«Під час ротації на позиції на Куп’янському напрямку група бійців Полку поліції особливого призначення, яка прямувала на визначені рубежі, підірвалася на вибуховому пристрої. Попри загрозу повторних вибухів, поліцейські, які перебували на позиціях, негайно вирушили на допомогу побратимам. Поранених винесли з небезпечної ділянки та на собі доправили до місця евакуації», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Однак під час руху броньований транспорт також підірвався на замінованому маршруті. Попри небезпеку, поліцейські продовжили евакуацію. Усіх поранених доставили до медичного закладу.

Нагадаємо, пораненого чоловіка та тіло його загиблої дружини вивезли копи із Чугуївщини. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили: трагедія сталася внаслідок обстрілу ще 9 жовтня. Тоді росіяни вбили мирну мешканку та поранили її чоловіка.

Читайте також: Наслідки ударів по Харкову: правоохоронці опублікували фото

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Наслідки ударів по Харкову: з’явились фото з місць атак
Наслідки ударів по Харкову: з’явились фото з місць атак
16.10.2026, 14:52
Новини Харкова — головне 16 жовтня: удар по ринку, загиблі, немає світла
Новини Харкова — головне 16 жовтня: удар по ринку, загиблі, немає світла
16.10.2026, 14:48
Двоє загиблих у Харкові на ринку, без світла – 280 тисяч абонентів (доповнено)
Двоє загиблих у Харкові на ринку, без світла – 280 тисяч абонентів (доповнено)
16.10.2026, 12:05
Вибухівку переправляли “молниями”: у Харкові затримали агента РФ – СБУ
Вибухівку переправляли “молниями”: у Харкові затримали агента РФ – СБУ
16.10.2026, 12:40
РФ обстрілює Харків 16 жовтня: є загиблі та поранені (оновлено)
РФ обстрілює Харків 16 жовтня: є загиблі та поранені (оновлено)
16.10.2026, 12:38
Сьогодні 16 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 жовтня 2026: яке свято та день в історії
16.10.2026, 06:00

Новини за темою:

16.10.2026
Розстріл військових на Харківщині: Бутусов заявив про брак резервів
16.10.2026
Наслідки ударів по Харкову: з’явились фото з місць атак
16.10.2026
До смерті побив дружину на ґрунті ревнощів: кого підозрює поліція
16.10.2026
Доба на Харківщині: БпЛА практично не били, постраждала 105-річна жінка
16.10.2026
Пораненого чоловіка та тіло його загиблої дружини вивезли копи із Чугуївщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двічі підірвалися: поліцейські евакуювали поранених побратимів на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 14:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку поліцейські евакуювали поранених побратимів, які підірвалися на вибуховому пристрої.".