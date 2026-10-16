Дважды подорвались: полицейские эвакуировали раненых побратимов на Харьковщине

На Купянском направлении полицейские эвакуировали раненых побратимов, которые подорвались на взрывном устройстве. Во время эвакуации на заминированном маршруте подорвался и бронированный транспорт, однако всех пострадавших удалось доставить в больницу.

«При ротации на позиции на Купянском направлении группа бойцов Полка полиции особого назначения, которая направлялась на определенные рубежи, подорвалась на взрывном устройстве. Несмотря на угрозу повторных взрывов, находившиеся на позициях полицейские немедленно отправились на помощь побратимам. Раненых вынесли с опасного участка и на себе доставили в место эвакуации», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Однако при движении бронированный транспорт также подорвался на заминированном маршруте. Несмотря на опасность, полицейские продолжили эвакуацию. Всех раненых доставили в медицинское учреждение.

Напомним, раненого мужа и тело его погибшей жены вывезли копы с Чугуевщины. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили: трагедия произошла в результате обстрела еще 9 октября. Тогда россияне убили мирную жительницу и ранили мужа.