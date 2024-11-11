Синегубов: люди начали возвращаться в Купянск, но не сами – везут детей
Из 17 населенных пунктов Купянской громады осталось эвакуировать около шести тысяч людей, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
В основном, выехать должны жители правобережья Купянщины, на левобережье остается меньше сотни людей, акцентировал Синегубов.
«Если брать город Купянск, то это 3 тысячи людей, как я уже отметил, левый берег – это 100. Другие люди – правый берег. Там у нас есть и электроснабжение и водоснабжение. Однако очень тяжело, поскольку ежедневно по несколько КАБов сбрасывает враг на этот населенный пункт и сразу идут разрушения нашей критической инфраструктуры, а главное – жилых домов», – сказал начальник ХОВА.
И пока пытаются вывезти всех жителей в безопасные населенные пункты – другие хотят уже вернуться домой. Более того – везут с собой еще и детей.
«На данный момент приходится патрулировать блокпосты, потому что есть факты, когда люди, к сожалению, пытаются вернуться со своими детьми. По Боровской громаде у нас остаются три ребенка, мы должны их вывезти», – добавил Синегубов.
В Купянской громаде, по его данным, детей не осталось – всех успели эвакуировать.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, синегубов, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 11:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 17 населенных пунктов Купянской громады осталось эвакуировать около шести тысяч людей, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. ".