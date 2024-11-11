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«Зомби-атаки» проводят оккупанты на Харьковщине. Зачем и где – объяснили в ВСУ

Украина 10:01   11.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Зомби-атаки» проводят оккупанты на Харьковщине. Зачем и где – объяснили в ВСУ

В эфире «Эспрессо» заместитель командира батальона ударных БПАК «Ахиллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал, как теперь действуют оккупанты на Купянщине.

Ранее россияне планировали захватить Купянский район до ноября, однако ВСУ не дали врагу реализовать задуманное. Теперь РФ поставила новую цель – оккупировать его до конца года. Для этого не жалеют ни технику, ни живую силу. А их новый стиль штурмов украинские защитники называют «зомби-атаками».

«Они штурмуют постоянно и бои сейчас за Колесниковку показывают, что они продолжают не считать живую силу, бегут вперед, гибнут. И воины бегут по этим же тропам, пробегают между своих раненых, убитых и даже их не забирают, бегут дальше. То есть такие зомби-атаки происходят со стороны оккупантов, но это очень действенно и опасно. Потому что оккупант, не ценящий собственной жизни и еще и с автоматом бегущий, – это иногда проблема его найти и уничтожить, потому что они разбегаются по подвалам, норам, посадкам. Ну, сейчас листья опадут, их ловить будет немного легче, но пехоте будет труднее их штурмовать. Потому что они будут видны даже в посадках», – объяснил Маляревич.

Также он прокомментировал вопрос ведущего, касательно правдивости недавнего заявления Путина. Тогда президент РФ заявил, что россияне якобы окружили около 15 тысяч украинских бойцов на Купянском направлении.

«Я определенно может сказать, что такого нет. У нас была угроза утраты возможности эвакуации нашего расчета. И все вопросы по этому поводу были решены. Я не буду говорить каким образом, но у нас проработаны несколько протоколов при развитии ситуации в любую сторону. Поэтому мы бережем нашу жизнь и здоровье и делаем все для того, чтобы мы выполняли свою работу там и наш личный состав был жив. То есть, ни одного окружения наших войск нет», – констатировал Маляревич.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире «Эспрессо» заместитель командира батальона ударных БПАК «Ахиллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал, как теперь действуют оккупанты на Купянщине.".