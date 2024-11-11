Уничтожают РЭБы и живую силу врага. Работа ВСУ около Старицы (видео)
Фото: 101 ОБрО Генштаба ВСУ
Бойцы 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении.
«Благодаря сбросам с дронов наши пилоты эффективно уничтожают РЭБ врага, подрывают укрепления и нейтрализуют позиции противника и главное уничтожают живую силу противника», – написали украинские защитники.
Видео: 101 ОБрО Генштаба ВСУ
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, украинские военные, Харьковское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 09:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении.".