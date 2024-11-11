Уничтожают РЭБы и живую силу врага. Работа ВСУ около Старицы (видео)

Бойцы 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении.

«Благодаря сбросам с дронов наши пилоты эффективно уничтожают РЭБ врага, подрывают укрепления и нейтрализуют позиции противника и главное уничтожают живую силу противника», – написали украинские защитники.

Видео: 101 ОБрО Генштаба ВСУ