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Уничтожают РЭБы и живую силу врага. Работа ВСУ около Старицы (видео)

Украина 09:15   11.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Уничтожают РЭБы и живую силу врага. Работа ВСУ около Старицы (видео) Фото: 101 ОБрО Генштаба ВСУ 

Бойцы 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении.

«Благодаря сбросам с дронов наши пилоты эффективно уничтожают РЭБ врага, подрывают укрепления и нейтрализуют позиции противника и главное уничтожают живую силу противника», – написали украинские защитники.

Видео: 101 ОБрО Генштаба ВСУ

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 09:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении.".