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Знищують РЕБи та живу силу ворога. Робота ЗСУ біля Стариці (відео)

Україна 09:15   11.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Знищують РЕБи та живу силу ворога. Робота ЗСУ біля Стариці (відео) Фото: 101 ОБрО Генштабу ЗСУ

Бійці 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ показали, як знищують ворога на Харківському напрямку.

“Завдяки скидам із дронів наші пілоти ефективно знищують РЕБ ворога, підривають укріплення та нейтралізують позиції противника та найголовніше знищують живу силу противника”, – написали українські захисники.

Відео: 101 ОБрО Генштабу ЗСУ

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 09:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ показали, як знищують ворога на Харківському напрямку.".