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ISW: РФ менше б’є на півночі Харківщини із РСЗВ через «снарядний голод»

Події 07:33   11.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ менше б’є на півночі Харківщини із РСЗВ через «снарядний голод»

Про зміни на Харківському напрямку, цілі та наступ росіян розповіли у зведенні 11 листопада в Інституті вивчення війни (ISW).

“Російські війська майже припинили використання реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) на харківському напрямку через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та доставкою боєприпасів в умовах погіршення погодних умов”, – написали аналітики.

Наразі успіхів на Харківському напрямку росіяни не мають. Однак вони прагнуть вийти до річки Вовча та кидають на штурми непідготовлених бійців. Під час наступу на Куп’янщині окупантам також не вдалося просунутися. Крім того, в ISW спростували чергові, заявлені ворогом, “перемоги”.

“Російські блогери стверджували, що російські сили, які діяли на північ від Куп’янська, просунулися в районі 200 метрів завширшки та 400 метрів у глибину в напрямку Калинового та Голубівки, а російські війська, що діяли на захід від Сватового, просунулися в районі 200 метрів завширшки та 600 метрів у глибину поблизу Вишневого та до 200 метрів у бік Копанок від Першотравневого. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень”, – додали в Інституті вивчення війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на Харківському напрямку, цілі та наступ росіян розповіли у зведенні 11 листопада в Інституті вивчення війни (ISW).".