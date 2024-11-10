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Усе більше бронетехніки застосовує РФ на Харківщині: як це пов’язано з погодою

Політика 14:24   10.11.2024
Олена Нагорна
Усе більше бронетехніки застосовує РФ на Харківщині: як це пов’язано з погодою Скриншот

На сході від селища Борова Харківської області окупанти в умовах дощової погоди та туманів почали задіяювати у штурмах дедалі більше бронетехніки, розповів в етері нацмарафону командир підрозділу “Terra” у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов.

“У нас складно, але ми тримаємося. Штурмові та механізовані батальйони 3-ї ОШБр утримують стійко оборону. Ворог постійно намагається штурмувати. І останнім часом для нас це все більша проблема. Оскільки він почав застосовувати бронетехніку в більших масштабах. Не скажу, що до цього її не було, але поки погода була непогана, поки була непогана видимість, FPV-дрони та інші безпілотні засоби могли тримати цю техніку на дистанції. Зараз вже починаються дощі, тумани. До того ж ворог монтує засоби РЕБ на свою бронетехніку, тому дрони не завжди можуть долетіти», — розповів Волохов.

Тому зараз підрозділ потребує FPV-дронів зі штучним інтелектом. На них оголошений збір.

“Ворог намагатиметься до того, як все замерзне або повністю будуть розмиті ґрунти, але вже почалися тумани й скоротився світловий день, застосовуватиме більше техніки. Ми до цього готуємось», — говорить Волохов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 14:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сході від селища Борова Харківської області окупанти в умовах дощової погоди та туманів почали задіяювати у штурмах дедалі більше бронетехніки".